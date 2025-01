Il Centro di Salute Mentale di Termoli presenta “NEÒS”: un nuovo spazio per i giovani

A Termoli nasce NEÒS, uno spazio dedicato ai giovani, con l’obiettivo di offrire uno posto di aggregazione, scoperta e creatività in un ambiente organizzato e accogliente. Situato in via del Molinello 1, il centro rappresenta una risposta concreta ai bisogni sempre più complessi della generazione giovanile, con un focus sulla salute mentale, le relazioni significative e lo sviluppo personale.

NEÒS è molto più di un semplice spazio ricreativo: è un luogo di crescita e sperimentazione. Il centro mette a disposizione una vasta gamma di risorse e attività che spaziano tra:

• Musica, arte e sport, per favorire la scoperta di passioni e talenti.

• Spazi di animazione e creatività, dove le persone possono esprimere se stessi.

• Incontri e relazioni significative, per costruire legami autentici tra coetanei.

• Iniziative oltre l’orario scolastico, in collaborazione con le scuole, per supportare i ragazzi nel vivere esperienze complementari all’apprendimento formale.

Il cuore di NEÒS è l’idea di superare il conformismo e il disagio che molti adolescenti sperimentano. Questo spazio vuole essere un laboratorio di idee dove i ragazzi possano sviluppare una “vulnerabilità creativa”, esplorando nuove forme di espressione, sperimentando la progettazione e realizzando attività collettive. NEÒS è il luogo dove fragilità trova una nuova voce per affrontare le sfide del presente.

Il Centro si impegna a costruire “nuove mappe” per interpretare e vivere il presente, coinvolgendo i giovani in un percorso di crescita personale e sociale. Le attività mirano a rafforzare la fiducia in sé stessi, il senso di appartenenza e la capacità di confrontarsi con il mondo circostante in modo positivo e creativo.

Il Centro NEÒS è coordinato da un team esperto composto dal dott. Gentile, direttore UOC di Termoli, e dalla dott.ssa Carla Ciamarra, psicologa presso Centro di Salute Mentale (CSM) di Termoli. A completare il progetto è il contributo fondamentale del Centro Diurno “Chesensoha” gestito dalle cooperative Diversamente e Progetto Popolare , che lavora a stretto contatto con gli adolescenti per rispondere ai loro bisogni in modo mirato ed efficace.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare lo spazio in via del Molinello 1 o contattare il team di coordinamento. NEÒS è pronto a fare la differenza nella vita dei giovani del Basso Molise.