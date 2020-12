Gruppo donatori sangue Fratres: ‘Da lunedì si torna a donare al Cardarelli’

Ripartono le donazioni di sangue all’ospedale Cardarelli di Campobasso. A partire da lunedì 7 dicembre il Centro trasfusionale riapre ai donatori. Per garantire la massima sicurezza sarà comunque necessario prenotarsi telefonicamente, evitando di presentarsi direttamente in ospedale. Bisognerà telefonare, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13, al numero 0874 409381.

Già è possibile prenotare la propria donazione da effettuare la prossima settimana. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare le numerose associazioni presenti sull’intero territorio molisano.



La pandemia in corso ha accentuato l’emergenza sangue anche nella nostra Regione. La raccolta ha subìto un brusco rallentamento, ma le strutture ospedaliere hanno bisogno di colmare la carenza di sangue per riuscire a garantire gli interventi e non solo. Per questo, anche in un periodo complicato dal punto di vista sanitario, è necessario un gesto di solidarietà che possa aiutare chi ne ha davvero bisogno.



Fratres Mirabello Sannitico