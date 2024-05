Grimm/Interruzione flusso idrico a Campobasso, decisione di Molise Acque

Dalla giornata di sabato 11 maggio 2024, l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque ha ritenuto

arbitrariamente di ridurre l’apporto di acqua al proprio serbatoio Cese Basso, omettendo le preventive ed

obbligatorie comunicazioni da inoltrare alla cittadinanza ed alla GRIM s.c. a r.l., gestore del Servizio Idrico

Integrato della Città di Campobasso.

La unilaterale volontà di Molise Acqua di chiusura del flusso idrico dal maggior serbatoio che serve il

Comune di Campobasso non è stato preceduto, come doveva, da un programma di chiusura

dell’alimentazione della rete, indispensabile per la ricostruzione del livello idrico nel serbatoio e non ha

consentito alla GRIM di poter avvertire la popolazione e gli uffici preposti.

La Grim, incolpevole e non a conoscenza delle improvvide scelte di Molise Acque, è stata impossibilitata,

peraltro, dopo la percezione dell’avvenuta chiusura, ad avviare qualsiasi attività volta ad evitare tale disagio

in quanto il serbatoio è gestito direttamente ed esclusivamente da Molise Acque, trovandosi la valvola che

regola l’alimentazione della rete nella camera di manovra del suddetto serbatoio, a cui il personale della

GRIM non può accedere.

La decisione di chiusura della rete idrica, unilateralmente ed inopportunamente assunta da Molise Acque

si è rivelata inadeguata per forma e tempi, priva di adeguate valutazioni anche tecniche e foriera sola di

danni e disagi, soprattutto non in grado di determinare alcun concreto risparmio energetico.

Tanto più che anche ove per assurdo tale chiusura fosse stata necessaria, (e cosi non è!!) oltre alle

necessarie procedure di preventiva comunicazione integralmente omesse, ben si poteva optare per una

chiusura in orari notturni e/o serali e non in pieno giorno e ad ora di pranzo di un giorno di festa!!!

La gravità della contestata scelta di Molise Acque è data anche da ragioni tecniche poiché dopo una chiusura

la successiva reimmissione del flusso idrico potrebbe causare molteplici rotture sulla rete e/0 comportare

una riduzione del livello di potabilità della stessa così determinando una mancanza di acqua anche nella

giornata di domani 13/5.

La scelta volontaria e unilaterale adottata da Molise Acque va pertanto fermamente criticata non solo per

la già segnalata inutilità tecnica per non essere in grado di determinare alcuna riduzione dei costi per

energia elettrica, ma soprattutto perché non gestita secondo le procedure obbligatorie previste per legge

e senza alcuna comunicazione fornita alla incolpevole cittadinanza.

Per questi motivi nei prossimi giorni è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della GRIM per

adottare le più incisive ed urgenti iniziative, nessuna esclusa, anche per contrastare una infondata e

inqualificabile campagna stampa denigratoria avviata da Molise Acque a danno di GRIM.

La cittadinanza potrà in ogni caso stare tranquilla che la GRIM, vigilerà attentamente sul rispetto delle

procedure tutte, non consentendo il ripetersi di simili ed inopportune iniziative.

Il Direttore Generale f.f. GRIM SCARL

Rag. Massimo Saluppo