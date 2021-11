Gravina: “Non un bel segnale il ridimensionamento dei Tg regionali della Rai con la chiusura dell’edizione della notte”

La notizia della chiusura, da gennaio, dell’edizione di mezzanotte dei Tg regionale della Rai, ha generato una serie di reazioni da parte di diversi sindaci e amministratori regionali in tutta Italia.

“In un periodo molto difficoltoso come quello dell’emergenza pandemica – ha commentato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – nel quale l’importanza di avere un’informazione radicata sul territorio ha dimostrato quanto possa essere determinante, per i cittadini e per gli stessi amministratori, poter avere a disposizione canali di comunicazione che riportino notizie in modo qualificato, dover registrare un ridimensionamento delle edizioni regionali di un servizio pubblico come la Rai è qualcosa che non può lasciarci indifferenti. La speranza – aggiunge Gravina – è che l’azienda trovi strategie giuste per un rilancio più che per una serie di tagli progressivi.”