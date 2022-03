Giornata mondiale rene, visite gratuite in ospedali molisani

In occasione della Giornata mondiale del rene, Regione Molise e Azienda sanitaria regionale (Asrem) hanno programmato per domani 10 marzo visite nefrologiche gratuite per tutti i cittadini maggiorenni (in possesso di green pass).

Verranno effettuate negli ambulatori di Nefrologia degli ospedali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli, dalle 9 alle 18.

In caso di evidenza di alterazioni dell’esame delle urine e dell’esame obiettivo, il paziente verrà successivamente sottoposto a controllo degli indici di funzionalità renale e ad eventuale esame ecografico di reni.

Saranno disponibili 100 posti ad ambulatorio e non sarà necessaria l’impegnativa del medico curante. Per info e prenotazioni bisognerà contattare il call center dell’Asrem dalle 8 alle 17, da telefono fisso al numero 800639595 e da cellulare al numero 0875 752626.