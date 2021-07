In via di indiscrezioni, pare che le offerte arrivate per l’acquisizione del Gemelli Molise, siano 5. Il Gruppo lombardo Humanitas, il gruppo molisano Neuromed, la molisana Sanstefar con un fondo svizzero riconducibile a Stefano Petrarca, l’imprenditore abruzzese Antonio Colasante operante in ambito di sanità pubblica , e l’Università telematica Pegaso, assistita nella trattativa dal professor Fimmano’.