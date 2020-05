ALLE ORE 10.40 CIRCA IN UN APPARTAMENTO UBICATO NEL QUARTIERE DI SAN GIOVANNI DI CAMPOBASSO, SCAMPATI RISCHI PER DUE ANZIANI CONIUGI – DI CUI UNO INVALIDO – GRAZIE AL CELERE E PROVVIDENZIALE INTERVENTO DI UNA SQUADRA VF DEL COMANDO CITTADINO CHE HA EVITATO L’ESPANDERSI DI UN FUOCO AVVENUTO SUL PIANO COTTURA DI UNA CUCINA. NON ANCORA STABILITE LE CAUSE DELL’EVENTO. EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE CUCINA – NESSUN DANNO RILEVANTE – ILLESI I DUE CONIUGI.