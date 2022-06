Festività dei Misteri. Organizzazione e lavoro no stop per la SEA: “Fare squadra per preservare il bene comune”

In occasione della festività dei Misteri la SEA Spa ha messo in campo uomini e mezzi per assicurare il decoro della città in un momento di forte criticità dovuta al grande afflusso di persone richiamate dalla sentita manifestazione. Infatti, a partire dallo scorso venerdì e fino a domenica, il lavoro è stato pressoché continuo con stacchi degli operatori dalla mezzanotte alle quattro del mattino.

Anche nella mattinata di oggi, lunedì 20 giugno, si è intervenuti tempestivamente per garantire la massima pulizia delle strade del capoluogo intervenendo a partire dalle ore 2.00 della notte con 14 operatori, 3 spazzatrici – di cui un mezzo per lavaggio strade – e 3 mezzi porter per raccolta rifiuti da cestini e a terra (sia nell’area mercatale che nella zona concerti di Selvapiana).

Dalle ore 3.00 invece sono entrati in attività 35 operatori con 16 mezzi per lo svuotamento dei cassonetti nell’area mercatale e zone limitrofe a questa e nella zona concerti in località Selvapiana.

Un lavoro intenso di programmazione che ha coinvolto tutti i reparti e gli uffici della società pubblica, che sono riusciti, tra l’altro, a garantire per tempo anche l’acquisto di una nuova spazzatrice meccanica (potente e e di nuova concezione) che ha assicurato il decoro in occasione dell’importante manifestazione.

Nessuna criticità è stata riscontrata o segnalata di fronte ai naturali disagi derivanti dalla grande affluenza nella città di Campobasso in questi giorni di festa.

“Con gli strumenti a nostra disposizione abbiamo cercato di garantire il massimo per i cittadini. I nostri operatori hanno svolto un lavoro capillare sulla città con turni che hanno coperto tutta la durata del Festival dei Misteri per quasi 24 ore di attività – spiega l’Amministratore Unico della Sea spa, Stefania Tomaro.

L’obiettivo di Sea è ancora una volta stato raggiunto: continuare a migliorare in favore della collettività. “Non dimentichiamo il lavoro importante delle risorse umane coinvolte nella raccolta rifiuti. A loro va il mio personale ringraziamento”, commenta l’Amministratore Stefania Tomaro.