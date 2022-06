Cronaca nazionale/ Tragico incidente sulla A14, muoiono padre e figlio

Ancora sangue sulle strade italiane; tragico incidente con un bilancio pesante di vittime. E’ accaduto sulla A14, nel tratto tra Fano e Marotta (provincia di Pesaro Urbino), in direzione Ancona, dove due persone hanno perso la vita in un incidente.

Si tratta di padre e figlio di 56 e 32 anni: originari di Napoli, stavano andando a Senigallia per lavoro. La loro auto si è scontrata con un’altra e si è ribaltata più volte sulla carreggiata: grave la terza persona che viaggiava con loro, trasportata all’ospedale Torrette di Ancona.

L’autista della seconda vettura coinvolta nel sinistro, invece, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due feriti sono stati portati in ospedale grazie a due elicotteri, entrambi atterrati sull’autostrada.

(da: Virgilio Notizie)

Foto di repertorio