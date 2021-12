Emergenza Covid, emanata nuova ordinanza dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina

Dopo l’aumento dei casi di positività al Covid nel capoluogo il sindaco Gravina, ha emanato nuova ordinanza:

«Premesso che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31.3.2022- si legge nell’ordinanza – fino alla cessazione dello stato di emergenza e/o di ulteriori diversi provvedimenti nazionali, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti; sono altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; si precisa che in occasione delle festività di fine anno o per l’inizio del nuovo anno, o per qualsiasi ulteriore evento di ristorazione, sono consentiti i soli servizi di ristorazione in forma statica ovvero con posti a sedere, essendo vietata qualsiasi forma di ballo, pur in presenza di musica di intrattenimento riprodotta da apparecchi acustici o dal vivo e sempre previa esibizione di certificazione verde prevista dalla normativa in vigore».