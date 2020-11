Emergenza Covid e Sanità pubblica, PD: Occorre agire e occorre farlo subito

“In Consiglio comunale abbiamo parlato di Sanità, della emergenza COVID che, sommata all’emergenza ormai CRONICA della Sanita Pubblica molisana, sta portando al collasso il Cardarelli (e tutti gli ospedali molisani) e mettendo in pericolo la nostra salute, con l’impossibilità di dare assistenza adeguata non solo ai malati Covid, ma anche ai malati con tutte le ALTRE PATOLOGIE.



Occorre agire e occorre farlo subito.

È stato approvato all’unanimità il nostro odg, per avere un consiglio monotematico urgente per formulare proposte concrete che abbiano la forza data da tutto il consiglio e da tutti quegli amministratori molisani che vorranno dare un contributo.

Noi torneremo a proporre, tra le altre cose,- STRUTTURA COVID DEDICATA subito disponibile-immediato reclutamento di medici ed infermieri per tutti i reparti in sofferenza in tutti i nosocomi;-immediato potenziamento della medicina territoriale e delle USCA;- incentivi economici per gli operatori sanitari;-acquisto tamponi rapidi”.

Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore, Antonio Battista, Bibiana Chierchia ( foto di repertorio)