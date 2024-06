Elezioni/De Benedittis: “Dopo dieci anni di declino, Campobasso può e deve voltare finalmente pagina”

“Spero che l’ultima settimana di campagna elettorale possa essere sempre di più incentrata su contenuti politici e amministrativi, in modo da aiutare i cittadini a valutare idee e programmi e compiere consapevolmente la scelta che ritengono migliore e più idonea alle esigenze del Capoluogo”.

E’ quanto dichiara in una nota il candidato sindaco Aldo De Benedittis.

“La proposta del centrodestra – spiega – è chiara: aiutare Campobasso ad uscire da una fase decadente, in cui la città ha oggettivamente perso appeal, facendo i conti con spopolamento e crisi economica. Dopo cinque anni di centrosinistra e altri cinque di grillismo, per invertire la rotta bisogna cambiare politicamente passo. Oggi queste due realtà hanno addirittura unito le forze, ma non possono certo risolvere un problema che loro stessi hanno creato e che adesso addirittura negano, così come la soluzione non può essere affidata a chi (fuori tempo massimo) ricorre all’ormai logoro e superato populismo dell’uomo solo al comando e all’antipolitica del no ai partiti, senza presentare un progetto vero e strutturale per questa comunità”.

“Noi – conclude Aldo De Benedittis – siamo una vera squadra, sei movimenti politici di caratura nazionale con candidati di ogni estrazione ed età fortemente legati al territorio. Un concentrato di energie, competenza ed entusiasmo, un gruppo coeso di persone pronto a battersi per far tornare grande Campobasso e rimetterla al suo posto: al centro del Molise, più vicina all’Europa, più moderna, viva, competitiva”.