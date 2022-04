Earth Day 2022: la classe 1D del Pertini raggiunge il 1″ posto nel concorso “Salviamo la nostra terra”

L’iniziativa rientra nell’ambito delle Celebrazioni della 52^ Giornata internazionale della Terra. Nel corso dell’iniziativa sono state premiate le scuole vincitrici dei premi messi in palio dall’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) Regionale del Molise – Ente di formazione della Federazione Uil scuola Rua. Alla cerimonia, tenutasi presso l’auditorium dell’I C. Petrone e patrocinata dal Comune di Campobasso e dal Comune di Isernia, hanno preso parte, oltre ai Dirigenti Scolastici, i docenti referenti e gli alunni dei diversi Istituti vincitori del Concorso, l’assessore all’Ambiente Simone Cretella del Comune di Campobasso e l’Assessore all’ambiente Vittorio Monaco del Comune di Isernia. Le conclusioni della Cerimonia sono state affidate alla Presidente di Irase Nazionale prof.ssa Mariolina Ciarnella