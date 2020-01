Dal 4 al 6 gennaio pronti per il “Viaggio al centro dei Misteri” con l’Associazione Progetto 136

Tre sono gli appuntamenti ideati dall’Associazione “Progetto136” a coronamento delle festività natalizie per effettuare un piacevole e divertente “Viaggio al centro dei Misteri”, inseriti nel calendario degli appuntamenti di Natale a Campobasso, organizzato dall’amministrazione comunale di Campobasso

Si comincia sabato 4 gennaio, alle ore 16.30, presso la Bibliomediateca Comunale di Via Roma, con un grande gioco per bambini e famiglie interamente dedicato ai personaggi che danno vita agli Ingegni del Corpus Domini (necessaria la prenotazione dalle ore 15.30 del 4 gennaio al n. 347 3015052).

Si prosegue domenica 5 gennaio, a partire dalle ore 17.00, con un tour nelle botteghe cittadine in cui le esperienze della Processione dei Misteri si fondono con l’artigianato locale (necessaria la prenotazione a partire dalle ore 9.30 del 5 gennaio al n. 347 3015052).Si chiude in ultimo lunedì 6 gennaio, alle ore 10.30, al Museo dei Misteri di Via Trento con un percorso guidato volto alla scoperta dei simboli caratteristici dei tredici Ingegni.