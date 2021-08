Covid/ Tutta Italia in zona bianca per il Ferragosto

Gli ultimi dati confermano che l’Italia resta tutta in zona bianca per la settimana di Ferragosto. Anche se cresce il numero dei posti occupati in terapia intensiva e se il trend non si ferma la prossima settimana rischiano il giallo Sicilia e Sardegna.

Il decreto prevede che si passa in zona gialla con oltre 50 nuovi contagiati ogni settimana su 100mila abitanti, il 10% di posti occupati in terapia intensiva e il 15% in area medica.

Dall’ultimo monitoraggio emerge anche che in 15 Regioni l’incidenza ha superato la soglia dei 50 casi settimanali, mentre i posti letto occupati in ospedale continuano a crescere. L’avvertimento dell’ISS di fronte alla variante Delta: “Serve identificare casi, mantenere misure e completare le vaccinazioni”