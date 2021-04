Negli ultimi giorni si sono registrati nuovi casi di positività a Petrella Tifernina, tutti con test antigenici ed in attesa di test da parte dell’Asrem, pertanto il sindaco Alessandro Amoroso ha disposto la chiusura dell’attività didattica in presenza per tutte le scuole, medie, elementari e scuola dell’infanzia.

I contagi sono in ambito scolastico 1 insegnante e 13 bambini, inoltre si registrano anche altri 9 contagi.