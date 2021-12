Covid/ la variante Omicron arriva in Molise, i primi 5 casi accertati

E’ arrivata anche in Molise la variante Omicron. Sono stati sequenziati 5 casi in tutta la Regione, identificati sull’indagine del laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli di Campobasso, i contagi: 3 in provincia di Campobasso, e 2 in provincia di Isernia .

E’ la prima di una serie di sequenze. Lo studio è stato avviato in tutta Italia, in ogni regione, per capire la diffusione della variante nata in Sudafrica.

Le 5 persone sono state posto in stretto isolamento e il Dipartimento di prevenzione dell’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti