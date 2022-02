Covid: 371 nuovi positivi, 3 decessi

Sono stati processati 2584 tamponi, 371 le positività accertate.

Oggi si registrano anche 3 decessi: luna donna di 77 anni di Campomarino, un 62enne di Sesto Campano, entrambi ricoverati in Malattie Infettive, e un uomo di 73 anni di Castelmauro in Terapia Intensiva.

I ricoveri al Cardarelli 42, di cui 23 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 4 in Terapia Intensiva. Dei 42 ricoverati, 15 non sono vaccinati, 2 hanno una dose, 7 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.