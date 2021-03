Sono almeno 30 gli esposti arrivati in Procura a Campobasso sulla gestione dell’emergenza Covid in Molise. Nel dettaglio, tre sono stati presentati dal Comitato dei familiari delle vittime, un quarto è in fase di preparazione. Tra cui quelle si singoli cittadini che hanno perso un familiare, le denunce del Codacons, gli esposti del M5S Molise e le contestazioni del Comitato familiari vittime Covid affidate all’avvocato Iavcovino.