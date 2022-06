Corpus Domini/ Divieto vendita e/o somministrazione di bevande in contenitori di vetro o alluminio

Emanata Ordinanza n. 7 del 16.6.2022

Nei giorni compresi tra giovedì 16 giugno e domenica 19 giugno 2022, in occasione del Corpus Domini 2022 si terranno nella Citta capoluogo diversi eventi, tra i quali la Sfilata dei Misteri, manifestazioni a tema di pubblico spettacolo e di intrattenimento e e la tradizionale fiera mercato;

CONSIDERATO CHE

le suddette manifestazioni, si svolgeranno nel centro cittadino, con notevole afflusso di visitatori e turisti; a causa del consumo di bevande alcoliche le anzidette manifestazioni potrebbero degenerare in episodi di liti, schiamazzi, disordini e atti violenti con conseguenti pericoli per l’ordine e la pubblica incolumità;

DATO ATTO CHE

la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta sovente amplificata dall’uso improprio di bottiglie di vetro facilmente trasformabili in armi da taglio, di lattine di alluminio o contenitori tetrapak, utilizzabili come corpi contundenti atti ad offendere;

RITENUTO

pertanto adottare una specifica ordinanza sulla somministrazione di bevande alcoliche al fine di

salvaguardare le preminenti esigenze di pubblico interesse poste a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, disponendo per il periodo compreso tra le ore 15:00 di giovedì 16 giugno e le ore 6:00 di lunedì 20 giugno 2022 nel centro cittadino e presso l’area giostre di Via IV Novembre, il divieto di vendita o la somministrazione al banco o presso i ristori volanti di bevande alcoliche e non alcoliche, se contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine di alluminio, o altri contenitori idonei all’offesa della persona;

CONSIDERATO CHE

il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione, di qualsiasi tipologia, i punti vendita di vicinato a posto fisso, le attività artigianali del settore alimentare, nonché gli operatori della somministrazione su aree pubbliche;

RITENUTO

altresì opportuno, disporre per il medesimo periodo il divieto di portare a seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bottiglie e bicchieri di vetro, bevande contenute in lattine di alluminio, potenzialmente utilizzabili come strumenti atti ad offendere o turbare la pubblica incolumità;

conseguentemente necessario intervenire con urgenza al fine di evitare pericoli per i cittadini che frequentano gli spazi e/o le aree pubbliche, adottando specifiche azioni finalizzate alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi statuendo che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche, sia effettuata esclusivamente in contenitori di plastica e/o carta;

ORDINA