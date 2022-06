Dati stabili e per fortuna nessun decesso nelle 24 ore. Il bollettino Covid parla di un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di Montefalcone nel Sannio. Due i dimessi: pertanto i ricoverati totali scendono a 10, di cui 8 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 166 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 714 tamponi processati e sono 243 i nuovi guariti

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 35, Isernia 13, Termoli 23.