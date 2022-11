Coronavirus, un nuovo decesso al Cardarelli

Notizia terribile: un nuovo decesso per Covid in Molise: non ce l’ha fatta un uomo di 82 anni di Riccia. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 692. C’è un nuovo ricovero: un paziente di Trivento.

Sono tre i dimessi nelle ultime 48 ore e pertanto i ricoverati totali scendono a 8, tutti in Malattie Infettive.

Oggi si registrano 144 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 536 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 26,8%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 35, Isernia 10, Termoli 19. I nuovi guariti sono 31.