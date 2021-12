Coronavirus, tre guariti e 10 nuovi positivi; ma c’è un ricovero al Cardarelli

Covid in Molise, dati in linea con quelli dei prossimi giorni; ma si registra un nuovo ricovero: un paziente di Sepino si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 508. Non si registrano trasferimenti i ricoverati totali salgono a 9, di cui 7 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 10 nuovi casi su 358 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2,7%. I nuovi casi sono:1 Bagnoli del Trigno, 4 Montenero di Bisaccia, 2 Portocannone, 2 San Giovanni in Galdo e 1 Sepino.

I guariti di giornata sono 3 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 236, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.479.

I guariti totali sono 14.721. In isolamento si trovano 2.373 cittadini.