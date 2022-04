Coronavirus, tre giorni terribili: tre decessi e cinque nuovi ricoveri al Cardarelli

Sono numeri impressionanti, quelli del contagio da coronavirus in Molise negli ultimi tre giorni. Si registrano 3 decessi : non ce l’hanno fatta un uomo di 70 anni di Bonefro, un 87enne di Colli al Volturno e un 83enne di Pozzilli.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 613. Ci sono 5 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Castel San Vincenzo, Sesto Campano, Campolieto e San Bartolomeo in Galdo.

Oggi si registra un dimesso e pertanto i ricoverati totali salgono a 37, di cui 24 in Malattie Infettive, e 13 nel reparto “Anziano Fragile”. Si registrano 836 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2315 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 36,1%. Ci sono 421 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Baranello 15, Campobasso 134, Campomarino 18, Ferrazzano 10, Fornelli 16, Guardialfiera 13, Guglionesi 23, Isernia 75, Jelsi 10, Larino 37, Mirabello Sannitico 12, Montenero di Bisaccia 21, Petacciato 13, Portocannone 19, Pozzilli 11, S. Martino in Pensilis 12, S, Croce di Magliano 14, Termoli 77, Ururi 15, Venafro 14, Vinchiaturo 10.