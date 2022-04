Cronaca nazionale/ bimbo di 10 anni scivola dalla scogliera e muore

Una notizia dolorosa e terribile. Doveva essere una giornata di festa, da passare in famiglia in una villa di proprietà, ma la festa si è trasformata in tragedia.

E’ accaduto sul litorale di Augusta, nel siracusano. Un bambino di 10 anni originario di Catania è morto dopo essere caduto sugli scogli mentre stava passeggiando a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena.

Il bimbo mentre passeggiava avrebbe perso l’equilibro e sarebbe scivolato.

Arrivati i soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare la vita al bambino.

