Coronavirus, situazione ‘tranquilla’ nel fine settimana

Sono stati tutto sommato due giorni ‘tranquilli’ quelli del fine settimana sul fronte dell’emergenza Covid in Molise, perché per fortuna non si sono registrati decessi. Ci sono stati 2 trasferimenti ed un nuovo paziente ricoverato: un uomo di Chiauci. Due invece i dimessi e pertanto i ricoverati totali scendono a 25, di cui 12 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Registrati 262 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1211 tamponi processati. I guariti nei due giorni sono stati 472 .

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 44, Isernia 24, Termoli 25, Ururi 10.