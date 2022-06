Coronavirus, situazione stabile nelle 24 ore

Situazione stabile, quella dell’epidemia da coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore.

Per fortuna non si registrano decessi e ci sono due trasferimenti (un paziente di Duronia e uno di Roio del Sangro) da Malattie Infettive a reparto no Covid, mentre una persona di Bojano è stata ricoverata in Malattie Infettive.

Oggi si registrano 282 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 963 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 29,2%. Sono 98 i guariti e c’è una dimissione

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 75, Isernia 11, Riccia 13,Termoli 38.