Coronavirus/ Salgono a 222 i contagi. Tredici vittime, muoiono anziano di Campobasso e anziana di Cercemaggiore20

Salgono a 222 i contagi in Molise, i dati vengono aggiornati in base al risultato dei tamponi processati. Purtroppo si registra anche due decessi morti un anziano di Campobasso ricoverato al Cardarelli , e una anziana di Cercemaggiore.

Il Bollettino di oggi:

Sono 1503 i tamponi processati in regione, di cui 1335 con esito negativo.

• 216 sono i tamponi positivi: 166 nella provincia di Campobasso, 44 in quella di Isernia e 10 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 29: di cui 23 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 in Terapia Sub intensiva

• 166 i pazienti in isolamento domiciliare (148) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18)

• 6 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

324 le persone in isolamento e 41 in sorveglianza

12 sono le vittime ( 10 della provincia di Campobasso , 1 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)