Coronavirus/ Risale il contagio: tre nuovi ricoveri al Cardarelli

La notizia era prevedibile e qualche segnale già c’era stato nei giorni scorsi: risale il contagio da coronavirus in Molise, anche se, per fortuna, non si registrano decessi nelle ultime 24ore.

Ci sono tre nuovi ricoveri in Malattie Infettive e Tropicali con due pazienti di Bojano e uno di Campobasso. I ricoverati sono 9, di cui 8 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

Si registrano 36 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 192 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 18,75% ; buono il numero di guariti, che nelle 24ore sono stati 50.