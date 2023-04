Pietracatella, 250.000 euro per la strada Paolicchio-Taverna. Firmata la convenzione tra Comune e Regione a valere su Fondi PNRR

Firmata il 14 aprile 2023 presso la sala del Parlamentino in via Genova, la Convenzione tra Regione Molise e Comune di Pietracatella per finanziare lavori di mitigazione del dissesto della strada “Paolicchio-Taverna”, per un valore di 250mila euro.

Presente il Sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone “La Paolicchio-Taverna, che permette di raggiungere in modo rapido la SS 645 verso Campobasso e Foggia, è un’arteria di fondamentale importanza per Pietracatella. In tempi rapidi approveremo il progetto e realizzeremo l’intervento.”

Tanti i comuni molisani, oltre alle due Province come soggetti attuatori, destinatari dei finanziamenti previsti dalla “Misura per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” rientranti nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il finanziamento, a valere sul PNRR, fa riferimento al Piano degli investimenti per lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a marzo 2015 in Molise.

Presenti diversi sindaci e, per la Regione Molise, il Presidente Donato Toma, l’assessore Quintino Pallante e il Direttore del Dipartimento Manuel Brasiello. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a oltre 13 milioni di euro.

“Gli interventi in infrastrutture sono necessari affinché chi vive in un piccolo paese sia incentivato a rimanervi e a resistere. – chiude il sindaco – Uno dei punti fondamentali del nostro programma e della nostra azione amministrativa.”