Coronavirus, per fortuna nessun decesso nelle 24 ore, ma tre nuovi ricoveri al Cardarelli

Covid in Molise, giornata di tregua. I nuovi casi sono 147 su 1.472 i tamponi refertati nelle 24 ore per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 10%. Sono 65 persone guarite. Per fortuna non si registrano decessi, mentre ci sono tre nuovi ricoveri al Cardarelli: nel reparto Anziano Fragile pazienti di Agnone ed Ururi ed un nuovo paziente a Malattie Infettive (di Ferrazzano).

E’ stato anche dimessa una paziente di Termoli dal reparto Anziano Fragile. I ricoverati totali sono 27, di cui 14 in Malattie Infettive e 13 nel reparto Anziano Fragile.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 26 e Termoli 42.