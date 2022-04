Coronavirus/ Ospedalizzazione, Molise secondo per tasso di occupazione in area non critica

Un dato rilevante, tra quelli dell’epidemia da Covid in Molise, è quello dell’ospedalizzazione, che è alta. Sono quattro le Regioni, secondo l’Agenas, che superano la soglia del 15% per i reparti di area non critica: la Basilicata al 20% il Molise al 19% ( in crescita di un punto) le Marche al 18%, la Campania al 17%.Stabili invece le terapie intensive al 4%.

Sono i dati riferiti a ieri, quando sono stati registrati 70.520 nuovi positivi, 143 vittime in 24 ore e il tasso di positività al 16,7%.