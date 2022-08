Coronavirus in Molise, giornata nera: un decesso e due nuovi ricoveri al Cardarelli

Covid in Molise, la notizia terribile è quella di un nuovo decesso. Un 68enne di Campobasso, ricoverato in Terapia Intesiva al Cardarelli, non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Il Bollettino Asrem parla anche di due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive (pazienti di Campobasso e Larino) e di due dimissioni (pazienti di Campobasso e Isernia) sempre dal medesimo reparto.

Sono 30 le persone ricoverate in ospedale di cui 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 163 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 744 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 22%. I nuovi guariti sono 30.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 34, Mirabello Sannitico 11, Termoli 22.