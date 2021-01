Coronavirus/Contagiati anche primario e 3 infermieri del reparto di Medicina del Cardarelli. Chiuso il reparto

Questa mattina tutto il personale sanitario e i pazienti ricoverati in Medicina sono stati sottoposti a tampone. Ieri l’esito dei test aveva riscontrato altre positività, tra cui il primario Ennio Lubrano, la caposala e due infermieri.

Il reparto di Chirurgia resta chiuso ai ricoveri,e pare che anche quello di medicina sia stato interdetto per limitare i contagi, con un documento interno emanato da direttore sanitario Virginia Scafarto.

I pazienti Covid positivi saranno trasferiti in biocontenimento nelle aree di malattie infettive, mantenendo la competenza dei pazienti che non presentano condizione cliniche covid correlate. Isolamento dei pazienti attualmente negativi in stanze singole.

Il personale dovrà indossare i Dispositivi di Protezine Individuale del massimo livello di protezione.