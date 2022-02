Coronavirus, ancora un decesso ed un nuovo ricovero al Cardarelli

Non passa giorno, purtroppo, senza registrare nuovi decessi per Covid in Molise. Non ce l’ha fatta un uomo di 78 anni di Cerro al Volturno che era ricoverato nel reparto “Anziano fragile”. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 563.

C’è un nuovo ricovero: un paziente di Sesto Campano. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali restano 31, di cui 14 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 4 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 114 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1106 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 10,3%.

Oggi si registrano 7 guariti . I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono Campobasso (16) e Termoli (25).