Coronavirus/ Ancora un decesso al Cardarelli, un nuovo ricovero e due dimessi

Cattive notizie sul fronte della battaglia al coronavirus in Molise. Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso: una donna di 86 anni di Isernia, ricoverata in Malattie Infettive. Nuovo ricovero in Terapia Intensiva dove ora ci sono 6 pazienti, per una percentuale di posti letto occupati del 15,3%, ben oltre la soglia critica fissata al 10.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 548. Un paziente di Venafro si è aggravato ed è stato trasferito dal reparto in Terapia Intensiva. Oggi si registra un ricovero: un paziente di Campobasso, ma ci sono anche due dimessi: pazienti di Campobasso e Bojano. I ricoverati totali scendono a 48, di cui 28 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “anziano fragile” e 6 in Terapia Intensiva

Oggi si registrano 430 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2251 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 19,1%. Ci sono anche 789 guariti. I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 11, Campobasso 66, Campodipietra 17, Campomarino 22, Cercemaggiore 10, Guglionesi 18, Isernia 30, Jelsi 10, Larino 24, Montenero di Bisaccia 12, Petacciato 10, Riccia 14, S. Martino in Pensilis 12, Termoli 56.