Tre decessi a causa del Covid 19 si sono registrati in mattinata all’ospedale Cardarelli di Campobasso . Un uomo di 50 anni di Isernia ricoverato in terapia intensiva, un uomo di 80 anni di Guglionesi ricoverato in Malattie infettive e una donna di 91 anni di Portocannone ricoverata in Malattie Infettive.

Sale a 60 il numero delle vittime da contagio Covid 19 da inizio pandemia in Molise.