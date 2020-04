Coronavirus aggiornamento/ fermi a 257 i contagi, 15 le persone guarite

In attesa che altri tamponi, 110 vengano processati, il primo bollettino di oggi si apre con il numero di contagi fermo a 257, invece la buona notizia è che sono 15 i pazienti guariti.

Bollettino aggiornato:

Sono 2486 i tamponi processati in regione, di cui 2229 con esito negativo.

• 257 sono i tamponi positivi: 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 23: di cui 19 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

• 195 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (170) Clinicamente guariti 25

• 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

391 le persone in isolamento e 26 in sorveglianza

15 i pazienti positivi deceduti ( 12 della provincia di Campobasso , 2 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)

I casi di contagio nei comuni molisani:

Agnone (IS) 9

Baranello 10

Belmonte del Sannio (IS) 15

Bojano 2

Campobasso 80

Campochiaro 4

Campolieto 2

Campomarino 1

Carovilli (IS) 2

Castelpetroso (IS) 2

Castropignano 1

Cercemaggiore 27

Ferrazzano 3

Filignano (IS) 4

Forlì del Sannio (IS) 1

Isernia 7

Jelsi 1

Larino 1

Mirabello 2

Montagano 3

Montenero di Bisaccia 11

Monteroduni (IS) 1

Petacciato 2

Petrella Tifernina 1

Poggio Sannita (IS) 3

Pozzilli (IS) 5

Riccia 7

Ripalimosani 2

Roccamandolfi 1

San Giuliano del Sannio 1

Santa Croce di Magliano 1

Scapoli (IS) 1

Termoli 26

Toro 2

Ururi 2

Venafro (IS) 4