Coronavirus aggiornamento/68 nuovi casi e 2 decessi

Sono 842 i tamponi processati oggi e 68 le positività accertate al Covid 19. Due i decessi, si tratta di una 85enne di Sant’Angelo Limosano e un 67enne di Pescolanciano. Nella giornata di oggi l’Asrem ha aggiornato il bollettino dei decessi con altri due vittime, una 80enne di Fornelli deceduta il 9 novembre e una 90enne di Vinchiaturo deceduta il 25 novembre.

Il bbollettino aggiornato:

97296 i tamponi eseguiti di cui 83182 negativi, 8295 i tamponi di controllo

5783 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 3651 nella provincia di Campobasso, 2080 in quella di Isernia e 52 di altre regioni)

2733 i casi attualmente positivi (1694 in Provincia di Campobasso, 1023 in Provincia di Isernia,16 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 68 di cui 58 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva

-2665 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–2882 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1861 della provincia di Campobasso, 994 della Provincia di Isernia e 27 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1949 ( 723 Bojano , 565 Larino, 661 Venafro)

–172 pazienti positivi deceduti

-3006 le persone in isolamento