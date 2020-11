Coronavirus aggiornamento/124 nuovi positivi e 4 decessi

Oggi ssono stati processati 868 tamponi positivi, 4 i decessi, si tratta di un 74enne di Bojano, un 74enne di Isernia, un 81enne di Termoli e una 88enne di Campodipietra.

Il bollettino aggiornato:

84436 i tamponi eseguiti di cui 73285 negativi. 6523 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2700 (1577 in Provincia di Campobasso, 1109 in in quella di Isernia, 14 di altre regioni)

– 4626 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 2919 nella provincia di Campobasso, 1661 in quella di Isernia e 46 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 74 di cui 61 in Malattie Infettive e 13 in Terapia Intensiva

-2580 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1809 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1277 della provincia di Campobasso, 507 della Provincia di Isernia e 25 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–117 I pazienti positivi deceduti

-3146 le persone in isolamento