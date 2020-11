Coronavirus aggiornamento/ 128 nuovi positivi e 4 decessi

Sono stati processati 853 tamponi e sono stati accertati 128 positivi al Covid 19. Pultroppo si registrano anche 4 decessi, tra i ricoveri al Cardarelli. Sempre nella giornata di oggi si registrano 48 guariti.

1 Agnone, 1 Bojano, 15 Campobasso, 1 Campochiaro, 1 Capracotta, 6 Carovilli, 1 Casacalenda 1 Castel San Vincenzo, 4 Civitanova del Sannio, 1 Colletorto, 1 Colli a Volturno, 1 Ferrazzano, 1 Gambatesa, 1 Guardialfiera, 3 Guglionesi, 21 Isernia, 5 Larino, 6 Lucito, 3 Macchia d’Isernia, 2 Macchiagodena, 1 Miranda, 2 Montaquila, 2 Montecilfone, 1 Pescolanciano, 1 Petacciato, 2 Pietrabbondante,2 Pietracatella, 1 Pietracupa, 4 Portocannone, 1 Rionero Sannitico, 4 Ripalimosani, 1 Roccamandolfi, 2 San Giuliano di Puglia, 1 San Martino in Pensilis, 1 San Polo Matese, 1 Sant’Elena Sannita, 1 Sepino, 2 Sessano del Molise, 2 Sesto Campano, 3 Spinete, 10 Termoli, 1 Ururi, 5 Venafro, 1 Vinchiaturo.

Il bollettino aggiornato:

71476 i tamponi eseguiti di cui 63464 negativi. 4963 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2120 (1210 in Provincia di Campobasso, 898 in in quella di Isernia, 12 di altre regioni)

– 3123 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (1916 nella provincia di Campobasso, 1168 in quella di Isernia e 39 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 64 di cui 57 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva

-2054 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–933 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (668 della provincia di Campobasso, 244 della Provincia di Isernia e 21 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–70 i pazienti positivi deceduti

-2244 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza