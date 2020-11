Coronavirus aggiornamento/ 121 positivi, 4 decessi

Su 841 tamponi processati sono 121 le positività accertate al Covid 19, oggi registrati anche 4 decessi al Cardarelli.

I positivi: 3 Agnone, 1 Baranello, 1 Bojano, 1 Calvi Ristorta, 17 Campobasso. 1 Campodipietra, 4 , 2 Carovilli, 1 Castropignano, 4 Cercemaggiore, 3 Civitanova del Sannio, 1 Colletorto, 2 Ferrazzano, 1 Fornelli, 1 Gambatesa, 1 Gildone, 2 Guglionesi, 11 Isernia, 3 Larino, 1 Macchia d’Isernia, 2 Miranda, 1 Montecilfone, 3 Monteroduni, 1 Morrone del Sannio, 1 Pesche, 8 Pescolanciano, 2 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 1 Pietrabbondante, 1 Pietracatella, 1 Portocannone, 4 Riccia, 1 Rotello, 1 San Felice del Molise, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 1 Santa Maria del Molise, 2 San’Agapito, 2 Sesto Campano, 1 Spinete, 18 Termoli, 3 Venafro, 4 Vinchiaturo.

Il bollettino aggiornato:

69735 i tamponi eseguiti di cui 62037 negativi. 4863 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 1959 (1052 in Provincia di Campobasso, 845 in in quella di Isernia, 12 di altre regioni)

– 2910 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (1719 nella provincia di Campobasso, 1032 in quella di Isernia e 38 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 61 di cui 55 in Malattie Infettive e 6 in Terapia Intensiva

-1866 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–885 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (663 della provincia di Campobasso, 201 della Provincia di Isernia e 21 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–66 i pazienti positivi deceduti

-1909 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza