Coronavirus: 415 nuovi positivi e 119 guariti, 2 ricoveri e 5 dimissioni al Cardarelli nelle 24 ore

Potrebbe essere definita una giornata ‘interlocutoria’ dopo i tragici eventi luttuosi dei giorni scorsi; per fortuna non registra nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore. I morti totali in Molise sono 518 Non si registrano trasferimenti, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti sono di Petacciato e di Riccia.

Per fortuna ci sono ben 5 dimissioni: pazienti di Ferrazzano, Mignano Monte Lungo (fuori regione), 2 di Termoli e un paziente Venafro .

Sono 415 i nuovi positivi e 119 le persone guarite. I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono: Campobasso 58, Frosolone 10, Isernia 35, Larino 12, Termoli 63, Trivento 11 e Venafro 17.