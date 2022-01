Isernia/ Oggi i funerali di Antonino Vacca, il feretro portato a spalla dagli operai

Cordoglio ad Isernia alla notizia della scomparsa, all’età di 96 anni, del commendatore Antonino Vacca. Oggi si è tenuto il funerale nella chiesa dei frati cappuccini del Sacro Cuore; il feretro portato a spalla da alcuni operai della sua impresa, a testimonianza del valore che dava ai rapporti umani.

La sua storia imprenditoriale è stata fortemente caratterizzata dalla realizzazione di importanti opere ad Isernia; tra i lavori nel capoluogo pentro, il primo centro commerciale del Molise in via Umbria, la sede della Provincia, in via Berta, fino al grande palazzo che sorge proprio a due passi dalla stessa Provincia.

E’ stato presidente dell’Associazione Industriali del Molise.