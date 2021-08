Coronavirus, 4 positivi e due ricoveri, 18 i guariti

Situazione ‘tranquilla’ oggi in riferimento all’epidemia da Coronavirus in Molise, anche se si registrano due ricoveri. i nuovi contagi sono 4 su 160 tamponi refertati e sono: 2 AGNONE, 1 CAMPODIPIETRA, 1 RICCIA

I nuovi ricoveri per Covid sono: 1 CAMPOBASSO, 1 CAMPODIPIETRA.

Si registra anche un dimesso dal reparto di Malattie Infettive, un paziente di Castel del Giudice.

Per fortuna molti i guariti nelle 24 ore(18): 12 CAMPOBASSO, 1 POZZILLI, 2 RICCIA, 1 RIPALIMOSANI, 1 SCAPOLI, 1 VINCHIATURO.