Coronavirus, 4 nuovi ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Il dato da evidenziare nella statistica sugli effetti del Covid in Molise nelle ultime 24 ore è che non ci sono decessi per fortuna, anche se purtroppo è alto il numero complessivo dall’inizio: 583.

Sono 4 i nuovi ricoveri: i pazienti totali salgono a 27, di cui 11 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 1 in Terapia Intensiva.

Sono 383 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2813 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,65% ,i guariti sono 36.

I Comuni con il maggior numero di nuovi dati: Campobasso 81, Campomarino 16, Cercemaggiore 10, Isernia 20, Larino 14, Montenero di Bisaccia 10, Riccia 15, Termoli 57.