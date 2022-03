Campitello Matese/ Domenica la ciaspolata alla “Serra Tre Finestre”

Proseguono le interessanti attività escursionistiche invernali dell’associazione bojanese “Akurunniar Trek”. Per domenica prossima, 20 marzo, il sodalizio propone una ciaspolata alla “Serra Tre Finestre”, località sita sul versante orientale del Matese. La cima Serra Tre Finestre con i suoi 1734 metri s.l.m. regala un panorama mozzafiato. L’escursione si svolge in un luogo altamente suggestivo, che permette, infatti, di ammirare i maggiori massicci dell’Appennino centrale (Majella, Meta, Mainarde fino al Gran Sasso) immersi nello splendido paesaggio delle montagne innevate. Essa si sviluppa sul sentiero CAI n°112BT (Bretella della Transumanza), che si imbocca nella fitta faggeta in località Rote/Trabucco, sita ad Est del pianoro di Campitello Matese. Il programma della ciaspolata, il cui grado di difficoltà è medio EAI (escursione in ambiente innevato), è il seguente: ore 08.15 ritrovo presso la SP38 rotonda San Massimo (CB); ore 09.00 arrivo; preparazione partecipanti, piccolo briefing iniziale ed inizio del trekking; ore 16.00 fine della ciaspolata e rientro.

Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti. La durata dell’escursione che si svilupperà su circa 8 km di percorso, è di circa 4 ore e 30 minuti di cammino, con un dislivello di circa 420 metri. Essendo un ambiente montano si consiglia il seguente abbigliamento con idonea attrezzatura: scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo caldo-traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, cappello, guanti, scalda-collo, bottiglietta d’acqua, ghette e ciaspole (per chi ne è in possesso). C’è la possibilità di noleggiare le ciaspole per chi ne è sprovvisto. Lo spostamento avverrà con mezzi propri. Per partecipare alla ciaspolata è necessaria la prenotazione entro e non oltre il pomeriggio di venerdì, 18 marzo, precedente l’escursione.

L’associazione si avvale di guide esperte GAE (Associati ad AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Guide UISP – Canoa e Raft, Guide di MTB Accademia Nazionale di MTB, Soci del Club2000m). Per info e prenotazioni: Guida Ambientale Escursionistica e Fluviale (Erennio) 329.7916558, oppure tramite e-mail ([email protected]).

Associazione Akurunniar Trek