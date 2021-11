Coronavirus, 38 nuovi positivi e 2 dimessi dal Cardarelli

Notizie in chiaro scuro sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Se da un lato non si registrano decessi: (i morti totali per Covid in Molise sono molti, troppi: 503), non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri, ma oggi ci sono ben due dimessi, dall’altro c’è un alto numero di nuovi positivi al test. Infatti si registrano 38 nuovi casi su 743 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 5,1%.

I nuovi positivi sono: 1 Busso, 3 Campobasso, 1 Carovilli, 2 Casacalenda,1 Castelmauro, 1 Forlì del Sannio, 2 Guardiaregia, 16 Isernia, 3 Monteroduni, 2 Sant’Agapito, 2 Sant’Elia a Pianisi, 4 Termoli).

Oggi non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 250, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.867. I ricoverati totali scendono a 3, di cui 2 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

I guariti totali sono 14.100. In isolamento si trovano 2.384 cittadini.