Coronavirus: 3 nuovi ricoveri, 369 guariti e 300 nuovi positivi nelle 24 ore

Coronavirus in Molise, s’interrompe per fortuna la linea luttuosa che aveva caratterizzato questi ultimi giorni. Ci sono però 3 nuovi ricoveri, di cui 2 nel reparto “Anziano fragile” ( una persona di Belmonte del Sannio e una di Termoli) e una di Pietracupa in Malattie Infettive.

Si registrano 369 guariti e 3.567 persone attualmente in isolamento. I ricoverati sono 19 in Malattie Infettive, 17 in Anziano Fragile e 4 in Terapia Intensiva.

Sono 300 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2084 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,39% .

I comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 45, Campomarino 14, Isernia 24, Larino 14, Montenero di Bisaccia 12, S.Martino in Pensilis 10, Termoli 51, Trivento 12, Venafro 17.