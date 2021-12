Coronavirus, 23 guariti e 16 nuovi positivi, ma c’è un ricovero al Cardarelli

Situazione ‘interlocutoria’, quella dell’epidemia da Covis nelle ultime 24 ore in Molise, purtroppo però c’è da registrare un nuovo ricovero al Cardarelli: un cittadino di Termoli, vaccinato.

Dal bollettino dell’Asrem non si registrano decessi: I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 507. Non si registrano trasferimenti.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 16 nuovi casi su 466 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 3,4%.

I nuovi casi sono:1 Acquaviva d’Isernia, 3 Campobasso, 3 Colle d’Anchise, 1 Gugliones,i1 Isernia, 3 Morrone del Sannio, 1 Portocannone, 1 San Martino in Pensilis, 1 Termoli, 1 Trivento.

I guariti nelle 24 ore sono 23 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 246.

In isolamento si trovano 2.327 cittadini.